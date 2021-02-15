Варшава, , 16:38 — REGNUM Безответственное поведение туристов на горнолыжном курорте в Польше может привести к началу «третьей волны пандемии». Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил 15 февраля министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции.

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«Все, кто видел фото, заголовки и видео с горнолыжного курорта в Закопане на прошедших выходных, наверное, схватились за голову, опасаясь возможных последствий. Я бы не хотел, чтобы Закопане стало началом третьей волны пандемии в Польше. А безответственное поведение туристов на горнолыжном курорте вполне может к этому привести», — заявил Недзельский.

Отмечается, что в связи с ослаблением эпидемических ограничений в Польше, в минувшие выходные 13−14 февраля на горнолыжный курорт в Закопане приехало несколько тысяч туристов. Они в основном не соблюдали масочный режим и меры социальной дистанции. В результате этого около 200 человек были оштрафованы, а в правительстве задумались о преждевременности ослабления социальных ограничений.