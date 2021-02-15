Техас, , 17:00 — REGNUM Известный своими пустынями и изнуряющей жарой Техас покрыт снегом, а некоторые районы штата бьют рекорды по минусовой температуре, пишет 15 января Reuters.

Температура опустилась до — 18С в некоторых районах Техаса, и, как предупреждают синоптики, морозы продолжат наступать.

Напомним, что вечером 14 февраля президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Техасе. Утром 15 февраля для снижения нагрузки на энергосистему штата Совет по надежности электроснабжения Техаса (Ercot) начал веерное отключение электроэнергий. В Совете предупредили, что в связи с временным отключением электроэнергии могут перестать работать светофоры.

Также жителей призвали ограничить собственное потребление электроэнергии в домах.