Бристоль, Великобритания, , 16:35 — REGNUM Британская студия Ground Shatter анонсировала кооперативный шутер под названием RICO London. Об этом 15 февраля сообщает «Игромания».

Релиз RICO London состоится летом 2021 года на PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и PC (Steam). В ней геймерам предстоит пробиться на верхний этаж башни, захваченной бандитами-торговцами оружием.

Напомним, RICO London станет второй частью экшен-игры RICO. Она вышла в 2019 году и получила смешанные отзывы от геймеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы ремейка Link's Awakening ищут разработчиков для новой игры