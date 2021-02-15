Екатеринбург, , 16:33 — REGNUM В Свердловскую область прибыла новая партия российской вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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В нынешней поставке — 30 тыс. доз, из них 13 тыс. — это индивидуальные ампулы. Остальные 17 тыс. — в ампулах, каждая из которых рассчитана на пять человек.

Ранее в регион прибыла крупная партия в 60 тыс. доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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