Токио, , 16:29 — REGNUM Японская студия Grezzo ищет сотрудников для работы над новым неанонсированным проектом. Об этом 15 февраля сообщает «Игромания».

Grezzo ищет Unity-программистов, а также дизайнеров эффектов и пользовательского интерфейса. Новый проект разработчики описывают как «стильный» и «средневековый».

Напомним, последним проектом студии Grezzo стал ремейк игры The Legend of Zelda: Link's Awakening. Его релиз состоялся в сентябре 2019 года.

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