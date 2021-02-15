Тамбов, , 16:28 — REGNUM В Тамбовской области 15 февраля подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области были зарегистрированы 24 тыс. 648 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 22 тыс. 444 пациента, в том числе 81 человек — за последние сутки. За весь период скончались 312 человек.

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