Москва, , 16:20 — REGNUM Магистрант МФТИ и обладатель сразу двух медалей студенческой олимпиады «Я — профессионал» Андрей Анохин в 2020 году получил «бронзу» по направлению «Арктические технологии» и «серебро» по «Инженерно-физическим, ядерным и нанотехнологиям в медицине».

Андрей Анохин Фото предоставлено пресс-службой олимпиады «Я — профессионал»

В четвертом сезоне «Я — профи» медалист постарается повторить свой успех. Андрей Анохин поделился с корреспондентом ИА REGNUM своей историей участия в олимпиадах и рассказал, что помогает ему добиваться высоких результатов.

Андрей, когда Вы начали пробовать свои силы в олимпиадах?

Впервые я принял участие во Всероссийской олимпиаде школьников ещё в седьмом классе. Однако успешно мне удалось выступить только на следующий год. С того времени я регулярно участвую в олимпиадах и конкурсах. В девятом и 10-м классах я получил премию губернатора Московской области за выход в финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по астрономии, а в 11-м классе был членом сборной Москвы на заключительном этапе Всероссийской олимпиаде школьников по физике. В бакалавриат МФТИ я поступил за счёт победы в олимпиаде из перечня РСОШ.

Примечание ИА REGNUM: РСОШ — Российский совет олимпиад школьников — организация, нацеленная на поиск и поддержку талантливой молодёжи России. В список РСОШ входит множество олимпиад разных профилей.

Почему Вы остановились именно на МФТИ?

Я с детства был увлечен точными науками, интересовался физикой и химией. Но окончательный выбор пал именно на физику, так как на фундаментальную науку. МФТИ — Московский физико-технический институт — лучший вуз России в области фундаментальных исследований, поэтому со старших классов мне хотелось учиться именно там.

В прошлом году Вы стали дипломантом «Я — профи» по шести направлениям и выиграли две медали. А в этот раз Вам удалось пройти на заключительный этап по 13 дисциплинам! Поделитесь секретом успеха?

Пройти отборочный этап по тринадцати направлениям мне помогло качественное образование в университете, а также знания, полученные в ходе познавательной деятельности. Я посещал дополнительные занятия от других кафедр и департаментов. Именно они помогают мне участвовать в олимпиадах, где требуется широта и глубина усвоенного. Помимо университетских курсов, в 2019—2020 году я прошёл несколько курсов на платформе Stepik.

Участие в большом количестве направлений требует колоссальных эмоциональных и временных ресурсов. Однако соревновательный характер мероприятий компенсирует эти сложности. Мысли об успешном участии в олимпиаде всегда придают стимул! Ближайшей целью для себя я ставлю совершенствование знаний и навыков в ходе решения олимпиадных задач. Повторение прошлогодних результатов было бы для меня успехом.

Вы вышли в финал по разным дисциплинам — от освоения космоса до квантовых технологий. Как Вы подошли к выбору олимпиадных направлений?

Большая часть направлений лежит как в области моих знаний, так и в области моих интересов. Я увлечен физикой, математикой и их приложениями. Также, на мой взгляд, квантовые вычисления — очень интересная область современной науки. Эта дисциплина входит в нашу образовательную программу. Я думаю, квантовые технологии наиболее перспективны сегодня в электронике и технике. В МФТИ огромное количество ученых, преподавателей и студентов занимаются исследованием этой области. Мне тоже захотелось попробовать свои силы в задачах данной дисциплины, поэтому я принял участие в направлении «Квантовые технологии». Как я и ожидал, основами для решения задач этого направления являются знания квантовой механики и теории вероятностей.

Сейчас Вы продолжаете учиться, но уже в магистратуре, по специальности «Прикладные математика и физика». Чем бы Вы хотели заниматься по окончании учебы?

Сейчас я являюсь сотрудником лаборатории физики высоких энергий МФТИ в должности техника, а также сотрудником 910 центра ИТЭФ им. Алиханова в качестве инженера. Моя работа состоит из участия в учебных и научных семинарах лабораторий. Я готовлю доклады по современным научным статьям в области математической и теоретической физики. Дополнительно в лаборатории я занимаюсь исследовательскими задачами от моего научного руководителя. Свою карьеру в ближайшее время я планирую в академической среде, планирую продолжать работать в лабораториях научно-исследовательского института и своего университета.

У Вас очень большой опыт участия в олимпиадах. Как Вы думаете, влияет ли активное участие в конкурсах и олимпиадах на будущее студента?

Качественное образование, которое определяет будущее профессионала, строится на усердной работе и на инициативе развиваться. Большая часть победителей олимпиад обладают именно такими качествами. Поэтому я думаю, что олимпиады помогают выявлять будущих талантливых профессионалов.

Олимпиада — хороший способ проверить свои знания, попрактиковать полученные во время учебы навыки. Также это шанс побороться за ценные призы: победа в олимпиаде «Я — профессионал» помогла мне получить максимальный балл на конкурсном отборе при поступлении в магистратуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.