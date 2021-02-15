Красногорск, , 16:20 — REGNUM Сильные снегопады и заморозки не причинили существенного вреда посевам озимых культур в Подмосковье. Об этом 15 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Последствия снегопада в Москве Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

По оценке исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, выпавшие в регионе осадки положительно влияют на условия перезимовки озимых. Кроме того, снежный покров является источником весенней влаги.

«Также снег позволяет культурам лучше развить корневую систему, перенести сильные морозы, так как защищает почву от глубокого промерзания», — сказал Воскресенский.

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