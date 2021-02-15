Женева, Швейцария, , 16:10 — REGNUM Переболевшим COVID-19 стоит вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как пояснила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, иммунный ответ вырабатывается у большинства людей, перенёсших COVID-19, однако у некоторых, особенно у тех, кто переболел бессимптомно, он не является сильным.

По её словам, если человек прежде были инфицирован и сейчас получил вакцину, то она только усилит иммунный ответ.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM)», — цитирует ТАСС Сваминатан.

При этом она добавила, что пока учёные не могут точно сказать, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом. Этот вопрос ещё исследуется, сказала представитель ВОЗ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач городской клинической больницы № 67 Москвы Андрей Шкода заявил, что граждане, ранее переболевшие COVID-19, имеют право сделать прививку от коронавирусной инфекции. По его словам, наличие антител в организме не является противопоказанием для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19.

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