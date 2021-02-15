Женева, Швейцария, 15 февраля 2021, 16:10 — REGNUM Переболевшим COVID-19 стоит вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Такие рекомендации дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Как пояснила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, иммунный ответ вырабатывается у большинства людей, перенёсших COVID-19, однако у некоторых, особенно у тех, кто переболел бессимптомно, он не является сильным.
По её словам, если человек прежде были инфицирован и сейчас получил вакцину, то она только усилит иммунный ответ.
При этом она добавила, что пока учёные не могут точно сказать, какова продолжительность иммунитета от заражения коронавирусом. Этот вопрос ещё исследуется, сказала представитель ВОЗ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач городской клинической больницы № 67 Москвы Андрей Шкода заявил, что граждане, ранее переболевшие COVID-19, имеют право сделать прививку от коронавирусной инфекции. По его словам, наличие антител в организме не является противопоказанием для того, чтобы вакцинироваться от COVID-19.
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