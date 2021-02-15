Москва, , 16:09 — REGNUM В России наблюдается снижение уровня смертности от онкологических заболеваний. Об этом на открытии нового корпуса НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Блохина заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Все-таки мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как нам хотелось бы, но в пандемический год это важный результат», — сказала Голикова.

По её словам, в период с ноября 2020 года по январь 2021 года в стране в оборот было введено более девяти миллионов упаковок препаратов от онкологических заболеваний.