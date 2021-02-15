Иркутск, 15 февраля 2021, 16:08 — REGNUM Победитель первого сезона всероссийского конкурса «мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Елена Алиева организовала экспедицию на Байкал для московских пенсионеров. За два дня 20 участников прошли 42 километра по льду Байкала.

Пеший переход по льду Байкала
Пеший переход по льду Байкала
Фото предоставлены пресс-службой «Россия — страна возможностей»

Елена Алиева является автором проекта «Заслуженный отдых», она организует выездные развивающие программы для людей старшего возраста, позволяющие путешествовать в обществе сверстников в разные уголки России. Благодаря приобретенным на конкурсе контактам, вместе с партнерами Елена стала развивать новые форматы и маршруты путешествий для пенсионеров: активные путешествия по Калужской области с использованием глэмпинга, обучение пенсионеров ведению аккаунтов в социальных сетях, проект с обменом домами, а также организовала подготовку аниматоров из числа людей старшего возраста.

Пеший переход по льду Байкала
Пеший переход по льду Байкала
Фото предоставлены пресс-службой «Россия — страна возможностей»

В феврале 2021 года впервые в России Елена реализовала социальный проект «БеZOOMная экспедиция для тех, кто любит жить» — групповой пеший переход людей старшего возраста по льду Байкала.

«Двадцать человек — две группы московских пенсионеров — впервые перешли Байкал по льду. В течение месяца мы ежедневно готовили участников к экспедиции: занимались скандинавской ходьбой, проводили мастер-классы по экипировке, зимней фотографии, психологической адаптации. Организовали тренировки с президентом Федерации северной ходьбы Эдуардом Цвигуном — руководителем проекта «Я иду, открываю Россию». Участники прошли два дня пути, более 40 километров в сложных погодных условиях, ночевали в спальных мешках на станции Середина. Главное, что все мы получили, — радость от достигнутой цели, осуществление задуманного и новые мечты о новых путешествиях», — отметила Елена Алиева.
Пеший переход по льду Байкала
Пеший переход по льду Байкала
Фото предоставлены пресс-службой «Россия — страна возможностей»

«Осуществилась моя мечта, реализовать которую я не могла, пока работала. Переход получился ярче, эмоциональней, чем был в моих ожиданиях. Это было настолько невероятно, что я пока сама не могу в это поверить», — рассказала журналистам участница экспедиции Ирина Лесникова.
«Мы готовились на дорожках парка, а встретились с реальными условиями сурового Байкала: глубокий пухлый снег, ледяные торосы, сильный ветер, разломы. Для меня переход — это потрясение, которое я осуществила в своём возрасте. И мной гордятся мои дети и внуки», — рассказала еще одна участница похода Елена Зозуля.