Иркутск, , 16:08 — REGNUM Победитель первого сезона всероссийского конкурса «мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Елена Алиева организовала экспедицию на Байкал для московских пенсионеров. За два дня 20 участников прошли 42 километра по льду Байкала.

Пеший переход по льду Байкала Фото предоставлены пресс-службой «Россия — страна возможностей»

Елена Алиева является автором проекта «Заслуженный отдых», она организует выездные развивающие программы для людей старшего возраста, позволяющие путешествовать в обществе сверстников в разные уголки России. Благодаря приобретенным на конкурсе контактам, вместе с партнерами Елена стала развивать новые форматы и маршруты путешествий для пенсионеров: активные путешествия по Калужской области с использованием глэмпинга, обучение пенсионеров ведению аккаунтов в социальных сетях, проект с обменом домами, а также организовала подготовку аниматоров из числа людей старшего возраста.

Пеший переход по льду Байкала Фото предоставлены пресс-службой «Россия — страна возможностей»

В феврале 2021 года впервые в России Елена реализовала социальный проект «БеZOOMная экспедиция для тех, кто любит жить» — групповой пеший переход людей старшего возраста по льду Байкала.

«Двадцать человек — две группы московских пенсионеров — впервые перешли Байкал по льду. В течение месяца мы ежедневно готовили участников к экспедиции: занимались скандинавской ходьбой, проводили мастер-классы по экипировке, зимней фотографии, психологической адаптации. Организовали тренировки с президентом Федерации северной ходьбы Эдуардом Цвигуном — руководителем проекта «Я иду, открываю Россию». Участники прошли два дня пути, более 40 километров в сложных погодных условиях, ночевали в спальных мешках на станции Середина. Главное, что все мы получили, — радость от достигнутой цели, осуществление задуманного и новые мечты о новых путешествиях», — отметила Елена Алиева.

Пеший переход по льду Байкала Фото предоставлены пресс-службой «Россия — страна возможностей»

«Осуществилась моя мечта, реализовать которую я не могла, пока работала. Переход получился ярче, эмоциональней, чем был в моих ожиданиях. Это было настолько невероятно, что я пока сама не могу в это поверить», — рассказала журналистам участница экспедиции Ирина Лесникова.

«Мы готовились на дорожках парка, а встретились с реальными условиями сурового Байкала: глубокий пухлый снег, ледяные торосы, сильный ветер, разломы. Для меня переход — это потрясение, которое я осуществила в своём возрасте. И мной гордятся мои дети и внуки», — рассказала еще одна участница похода Елена Зозуля.