Красногорск, , 16:14 — REGNUM Около 40 тыс. жителей Подмосковья на добровольной основе оказали помощь коммунальным службам в ликвидации последствий сильного снегопада. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, жители региона проводили уборку снега не только на придомовых территориях. Например, родителям учащихся пришлось очищать от снега территорию школ.

«Почти 40 тысяч активных жителей приняли участие в уборке в минувшие выходные», — заявил Хайкин.

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