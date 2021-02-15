Джакарта, , 16:02 — REGNUM Глава целевой группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Дони Монардо намерен полностью побороть коронавирус в стране к празднованию Дня независимости 17 августа 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«Наша цель состоит в том, чтобы к 17 августа 2021 года полностью освободиться от COVID-19», — заявил Дони Монардо на координационном совещании 15 февраля 2021 года.

Дони Монардо попросил жителей соблюдать все положения, установленные правительством, в том числе правила, касающиеся применения ограничений деятельности сообщества на Яве, которые продлятся до 22 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 февраля 2021 года в Индонезии выявлено 1 223 930 носителей коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии снижается число выявленных за сутки носителей коронавируса