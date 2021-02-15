Брянск, , 16:15 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет стал носить рекомендательный характер в Брянской области. Решение принято на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в правительстве региона.

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Учитывая эпидемиологическую обстановку и рекомендации главного санитарного врача Брянской области Людмилы Трапезниковой, штаб принял решение о рекомендательном характере режима самоизоляции для пенсионеров с 15 февраля 2021 года. В регионе наблюдается тенденция к снижению случаев заражения коронавирусом.

По данным оперативного штаба, в Брянской области вакциной «Спутник V» привито уже 29 тыс. 432 человека. Регион получил новую партию в количестве 13,4 тысячи доз.