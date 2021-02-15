Москва, , 15:51 — REGNUM За последнее время Россия нарастила производство дефицитных онкологических препаратов. Об этом на открытии нового корпуса детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«За три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза», — сказала Голикова.

По её словам, раньше в месяц в России производили 680 тысяч упаковок, тогда как сейчас это число достигло 2,4 млн.