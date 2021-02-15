Красногорск, , 15:49 — REGNUM В понедельник, 15 февраля, в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» открылся второй модуль образовательной программы для лучших выпускников форумной кампании 2020 г. Его ключевой темой является «Формирование инструментария решения узкопрофильных региональных задач». Участникам программы предстоит проработать и предложить решения конкретных задач и проблем, которые были сформулированы представителями региональной власти. Слушателям программы предложено для проработки 34 региональных кейса.

Образовательная программа для лучших выпускников форумной компании реализуется Федеральным агентством по делам молодежи совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» с 2019 г. По результатам первого потока сформировано сообщество наиболее активных участников программы. Им оказано комплексное содействие в трудоустройстве и прохождении стажировок. В форумной кампании 2020 года очно приняли участие 14 тысяч человек, онлайн — порядка 29 тысяч ребят, это молодежь со всех регионов страны.

«Вы все участвовали в разных форумах. Это мероприятие следует расценивать как возможность продолжить здесь образовательный процесс, потому что форумы — это в первую очередь образование. Возьмите отсюда все, что вам пригодится в жизни, а мы готовы помогать в траекториях развития, которые вы сами себе выберете», — сказал Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи.

В Мастерской управления «Сенеж» пройдут обучение представители 56 регионов страны — очно в Подмосковье 84 слушателя и 45 молодых людей будут заниматься дистанционно. Смешанный формат и современные технологии позволяют им также качественно пройти все модули программы.

Первый модуль программы для выпускников 2020 года прошел в онлайн-формате в декабре 2020 г. Второй модуль будет проходить два дня и завершится во вторник, 16 февраля. Третий модуль программы запланирован на апрель 2021 г., четвертый итоговый — на май.

«Уникальность этой образовательной программы в том, что она учит мыслить масштабно, анализировать процессы в рамках всей региональной или федеральной повестки, принимать соразмерные решения. Поэтому и работать ребятам придется с реальными кейсами — задачами, которые сейчас стоят перед конкретными российскими регионами. Наши слушатели должны будут не просто предложить решение, но и презентовать его, развернуто представить взгляд на проблему и свою позицию. Если идеи окажутся реалистичными, они могут быть интегрированы в программы развития территорий», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Региональные кейсы касаются разных сфер жизни и разделены четыре тематических блока — «Промышленность и цифровизация», «Наука, экология и медицина», «Спорт, туризм и урбанистика», «Государственное и муниципальное управление, экономика и молодёжная политика». К примеру, в Камчатском крае недостаточно мест для занятий спортом — по официальным данным обеспеченность спортивными объектами в крае составляет 79,5%, а так называемых плоскостных спортивных сооружений — это футбольные поля, открытые конькобежные дорожки и горнолыжные и лыжные трассы, парки, уличные площадки, где можно заниматься спортом, стоят тренажеры, только порядка 40%. При этом на Камчатке более полугода лежит снег и часто бывают штормовые ветра. Малое количество всесезонных объектов спорта, чтобы можно было заниматься круглый год, объектов в шаговой доступности от мест проживания людей для занятий физической культурой и спортом, — это проблема, которую предстоит решить участникам программы. Представители Камчатского края предлагают подготовить инициативу для принятия на федеральном уровне правового документа, устанавливающего обязательное требование при планировке и застройке жилых микрорайонов по созданию с учётом природно-климатических особенностей достаточного для занятий спортом количества объектов спортивной инфраструктуры.

Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя предложило выпускникам дать свои идеи по созданию проекта молодежного креативного технопарка в городе Севастополе. Предполагается, что там разместятся мастерские представителей креативной индустрии — художников, скульпторов, фотографов, ювелиров, мастеров литейного дела, производителей дизайнерской мебели, хореографов, архитекторов. Также планируется, что это будет общественно-выставочное пространство, коворкинг, лекторий, там же будут размещены сцены для проведения массовых культурных мероприятий. Собравшимся в Мастерской управления участникам предлагается разработать дорожную карту по созданию креативного технопарка в городе Севастополе и концепцию событийного плана на два года.

По словам проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Марии Афониной программа для лучших выпускников форумной компании строилась по принципу «Я-Команда-Сообщество».

"Нам важно, чтобы молодые люди не просто получили знания и могли применить их на практике. Важно, чтобы они получили импульс, который вдохновил бы их на развитие не только собственной личности, но на создание своей команды и сообщества единомышленников. По итогу программы ребята предложат решения для региональных кейсов. При этом важно, чтобы эти решения учитывали не только задачи команды, но и интересы жителей региона и всей страны. Эти проекты обязательно должны иметь потенциал для улучшения жизни наших сограждан», — сказала Мария Афонина.

В рамках второго модуля программы слушатели встретятся с Владом Красавиным, продюсером топ-блогеров и селебрити на платформе TikTok. Лариса Паутова, управляющий директор Фонда «Общественное мнение», обсудит с участниками тему «Практическая социология и GR: как исследовать?». О том, как управлять сложными системами и анализировать большие данные участники программы будут говорить с Верой Адаевой, руководителем Центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив.

Завершится модуль итоговой визионерской дискуссией «Будущее цифрового мира» с Владимиром Пирожковым, промышленным дизайнером, директором центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ МиСИС.