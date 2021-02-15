Уфа, , 15:53 — REGNUM Представителей школ в Башкирии могут обязать каждый день размещать на своих сайтах помимо меню фото рациона. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба министерства торговли и услуг республики.

Сообщается, что на совещании в республиканском правительстве обсудили вопросы повышения качества организации школьного питания.

«Большое значение в качестве организации питания играет безусловно и состояние материально-технической базы пищеблоков школ, есть учреждения, где износ оборудования составляет практически 100%», — цитирует слова министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова пресс-служба ведомства.

По словам Муратова, выходом из этой ситуации может стать заключение долгосрочных контрактов и освобождение аутсорсеров от арендной платы и оплаты коммунальных платежей при условии обязательных вложений в материально-техническую базу школьных пищеблоков.

Сообщается, что на совещании были рассмотрены вопросы усиления контроля за организацией питания со стороны руководства муниципалитетов и городов.

По словам министра торговли и услуг региона Алексея Гусева, нужно закрепить ответственное лицо на территории муниципалитета, которое каждый день будет проверять фактический рацион и плановое меню. Кроме этого, предлагается обязать образовательные учреждения каждый день публиковать на своих сайтах кроме меню еще и фото рациона, а ответственным по питанию в школах необходимо следить за соблюдением режима приема пищи школьниками (не допускать задержки школьников с урока).

Кроме этого, Гусев сообщил о необходимости обязать ответственных лиц представить в течение одного месяца отчеты об устранении нарушений, которые выявлены по итогам проверок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле для детей мусульман изменили меню в детском саду