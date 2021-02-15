Москва, , 15:41 — REGNUM «Фонариковая революция» потерпела абсолютный провал, считает член Общественной Палаты Российской Федерации (ОП РФ), директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

«Полный провал, как и провал всех предыдущих акций сторонников Алексея Навального. На акцию с фонариками почти никто не пришел. причем во всех регионах. где их пытались организовать. Максимальный случай — несколько десятков человек. Поддержка Навального и так была не очень большой, а после его выступлений в суде стала еще меньше. Чем больше Алексей Навальный высказывается, тем хуже к нему относятся. И потом, это же совершенно вторичная история, все эти американские рекомендации выходить с фонариками применялись уже в ряде стран, все это очень стереотипно», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Но самое интересное, что даже бывшие сотрудники штабов Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом), не вышли на эти акции. Так что абсолютный провал», — завершил свой комментарий Максим Григорьев.