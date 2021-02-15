Санкт-Петербург, , 15:46 — REGNUM Автомобилистов Ленинградской области предупредили о предстоящей непогоде, которая продержится в регионе несколько дней. На область надвигаются метель с сильными порывами ветра до 15 м/с и мороз до минус 32 градусов. Об этом 15 февраля предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающее за состояние федеральных трасс.

Машины в снегу Дарья Драй © ИА REGNUM

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Неблагоприятные погодные условия в регионе ожидаются 16−17 февраля. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 16 февраля, в ночные часы в Ленобласти прогнозируется снег, местами сильный, в отдельных районах метель, ветер юго-западный, западный 7−12 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем также ожидается небольшой и умеренный снег, ветер 6−11 м/с. Температура воздуха ночью по области составит −9…−14 градусов, на востоке местами −17…−22 градуса, днем −5…−10 градусов Цельсия.

В среду, 17 февраля, в Ленинградской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Столбики термометров ночью будут показывать −15…−20 градусов, местами до минус 25 градусов, днем −12…−17 градусов. 18 февраля в регионе также прогнозируется морозная погода — температура воздуха ночью составит −21…−32 градуса, днем −12…−17 градусов.

«В связи с предупреждением об ухудшении погодных условий подрядные организации, занятые в обслуживании КАД Санкт-Петербурга и федеральных автодорог на территории Ленинградской области, работают в режиме повышенной готовности», — уточнили в учреждении.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает водителей при неблагоприятных погодных условиях строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим, избегать опасных маневров, не препятствовать работе дорожной техники.

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