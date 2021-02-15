Дзержинск, Нижегородская область, , 15:32 — REGNUM Мошенники украли у жителя Дзержинска крупную сумму денег, сымитировав реальные номера телефонов одного из крупных банков. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Чтобы войти в доверие, злоумышленники звонили ему с нескольких номеров, представляясь представителями банковской службы безопасности и сотрудниками полиции.

При этом лжебанкир смог убедить мужчину, что на его имя якобы одобрен кредит, однако сомнения вызывает оформление займа с чужой банковской карты. Также собеседник уведомил дзержинца, что их банк направил заявление в полицию для отмены операции.

Через некоторое время потерпевшему позвонил лжеполицейский, который предупредил его, что тот не должен разглашать данную информацию якобы до окончания расследования.

Полностью доверившись злоумышленникам, мужчина продолжал действовать по их указаниям. Он оформил кредит и, получив на электронную почту финансовый договор, направился в ближайшее отделение банка для перевода только что полученных денег на «безопасный счет».

В итоге жертва обмана лишился 240 тысяч рублей.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Если мошенников поймают, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.