Черкесск, , 15:32 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии закрыли на карантин одно из учебных заведений. Из-за большого числа заболевших учащихся закрыта гимназия №17 в городе Черкесске. Об этом 15 февраля сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

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«Гимназия №17 в Черкесске временно закрыта постановлением Роспотребнадзора, чтобы обеспечить карантин в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом. Как только ситуация стабилизируется, гимназию откроют», — заявил Темрезов в своем ставшим уже традиционным открытом чате в Instagram.

Вопрос главе региона о том, что послужило закрытию образовательной организации, в то время как остальные школы города работают в обычном режиме, задал один из горожан.

Напомним, по данным оперативного штаба на 15 февраля, в Карачаево-Черкесии за минувшие сутки заразились коронавирусом 52 человека, это наименьший показатель за последние месяцы. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 18 464 человека. В настоящее время 425 человек госпитализированы. Остальные заразившиеся получают лечение на дому. Выздоровели за все время 16 799 пациентов. Скончались 60 человек.