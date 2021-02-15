Роквилл, США, , 15:13 — REGNUM Энтузиаст с ником Jonx0r выпустил новую версию популярной модификации Wyrmstooth для игры TES V: Skyrim спустя почти пять лет после заявления об окончании её разработки. Об этом 15 февраля сообщает издание PCGamer.

Jonx0r также выпустил новый трейлер своей модификации, все реплики в котором были озвучены искусственным интеллектом с использованием голосов персонажей Skyrim. Вероятно, теперь энтузиаст вновь займётся поддержкой и обновлением Wyrmstooth.

Напомним, в Wyrmtooth геймерам предстоит отправится в новую масштабную локацию и помешать опасному дракону. В модификацию вошли более 30 полностью озвученных персонажей, больше 15 побочных заданий, новый дом для главного героя, заклинания, оружие, доспехи и уникальный драконий крик.

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