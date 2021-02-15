Москва, , 15:22 — REGNUM Для профилактики коронавирусной инфекции следует принимать в пищу продукты, содержащие витамин D и витамины группы B. Об этом 15 февраля заявила главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аннибале Карраччи. Обед

«Я бы посоветовала принимать комплекс полноценный витаминов. Чтобы там содержался витамин D и его доза была не менее 100% и чтобы там были все восемь витаминов группы B», — сказала Коденцова.

По её словам, прием в пищу продуктов с перечисленными витаминами создаст хороший фон для иммунитета.

«Человек будет меньше подвержен заболеванию по сравнению с тем, у кого наблюдается дефицит этих витаминов», — подчеркнула научный сотрудник.

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