Самара, , 15:09 — REGNUM 297 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 44 807 случаев заражения этой инфекцией.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области всего выздоровели 41 095 человек, в том числе 241 победил инфекцию за минувшие стуки.

Согласно данным на 14 февраля, по области за сутки выявили 299 случаев заражения коронавирусом.

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