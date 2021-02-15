Иерусалим, , 15:34 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля в своем заявлении 15 февраля призвало сотрудников больниц подготовиться к возможному росту заболеваемости COVID-19 среди детей. Это предупреждение связано с тем, что Израиль готовится возобновить привычную работу системы образования.

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"В течение следующих двух месяцев мы ожидаем тенденцию к росту числа инфицированных детей всех возрастов в государстве Израиль в связи с окончанием локдауна, открытием системы образования и тем фактом, что дети являются населением, которое не может быть вакцинировано», — говорится в заявлении.

В минздраве Израиля также отмечают появление всё новых данных о более высоком уровне инфицирования детей «британским» штаммом коронавируса, распространенность которого в Израиле сейчас очень широка.