Мадрид, , 16:05 — REGNUM Давление на местную систему здравоохранения автономного сообщества Галисия в связи с пандемией коронавируса продолжается. Об этом со ссылкой на отчет минздрава Галисии от 15 февраля сообщила газета El País.

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Так, за последние 24 часа ведомством было зарегистрировано еще 372 случая заражения коронавирусом. Число случаев протекания COVID-19 в регионе сократилось до 13 052 человек.

В настоящее время в отделениях интенсивной терапии в больницах региона с диагнозом COVID-19 находятся 224 пациента, за последние сутки их число увеличилось на два человека. В отделениях общей терапии лечение проходят 792 пациента.

За последние 24 часа в Галисии с COVID-19 было госпитализировано еще 17 человек.

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