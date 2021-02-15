Каталония, Испания, , 15:02 — REGNUM Согласно последнему отчету министерства здравоохранения автономного сообщества Каталония, число вакцинированных от COVID-19 жителей региона составило 408 665 человек. Об этом со ссылкой на данные минздрава сообщила газета El País.

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Отмечается, что 168 015 каталонцев прошли процедуру ревакцинации. Таким образом, они могут считаться полностью привитыми.

В то же время число госпитализированных пациентов с COVID-19 в регионе растет вторые сутки подряд. Сейчас помощь медиков получают 2 359 человек. 632 человека с тяжелой формой протекания COVID-19 находятся в реанимации.

Коэффициент репродукции коронавируса ® в Каталонии остается на уровне в 0,81 пункта.

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