Каталония, Испания, , 15:02 — REGNUM 14 февраля в автономном сообществе Каталония прошли выборы в местный парламент. Отличительной особенностью прошедшей процедуры голосования стал так называемый «час зомби». О том, что имеется в виду под этим названием, рассказали журналисты газеты El País.

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Как и ожидалось, прошедшая электоральная кампания в Каталонии была отмечена пандемией коронавируса. В свою очередь, SARS-CoV-2 даже повлиял на процедуру голосования.

Дело в том, что местные власти рекомендовали голосовать гражданам с положительным тестом на коронавирус в промежутке между 19:00 и 20:00, то есть перед закрытием избирательных участков. Поэтому последний час голосования окрестили «часом зомби».

Несмотря на шутливое название, многие каталонцы восприняли вопросы, связанные с коронавирусом крайне серьезно, поскольку 82 251 житель региона отказался от работы в избирательных комиссиях на участках.

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