Самара, , 14:55 — REGNUM Мини-парад для участника локального конфликта в Афганистане провели военные связисты Центрального военного округа в Самарской области. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сообщается, что парад был устроен для кавалера трех орденов «Красной Звезды» Александра Серендеева. Артисты ансамбля Дома офицеров подготовили для воина-интернационалиста специальную концертную программу. На плацу части ветерана приветствовали военнослужащие бригады связи: прозвучало троекратное «Ура!».

Отмечается, что не обошлось и без сюрприза. Личный состав бригады связи провел историческую реконструкцию эпизода боя, в котором принимал участие ветеран. В реконструкции задействовали бронетранспортеры БТР-80, при этом военные стреляли из пулеметов и автоматов холостыми снарядами.

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