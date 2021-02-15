Москва, , 15:01 — REGNUM Эксперты на заметили разницы между относительно дорогими и дешевыми комплексами витаминами не замечено разницы. Об этом 15 февраля заявила главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам биолога, завышение стоимости за комплексы витаминов являются зачастую чисто маркетинговым ходом. Причем утверждение о том, что российские витамины уступают по своему качеству иностранным, не верно — на территории России после развала СССР субстанция витаминов не синтезируется. Речь идет о том, где они таблетируются или капсулируются — за рубежом или в РФ. Те, которые таблетируются на территории России, стоят дешевле, подчеркнула главный научный сотрудник.

«Надо ориентироваться на состав и дозы, а не на красивую упаковку. У нас был случай, когда заказчик обратился с просьбой зарегистрировать сперва один витаминный комплекс, а затем другой. По составу это одно и то же. Мы спросили, зачем это делается. Нам объяснили, что один комплекс делается для менее богатых людей, а другой для тех, кто не знает, куда потратить деньги — они не хотят покупать комплекс витаминов за 200−300 рублей они хотят за полторы тысячи рублей», — сказал Коденцова.

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