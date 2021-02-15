Стокгольм, , 14:53 — REGNUM Симулятор выживания Valheim стал третьей по популярности игрой (после Dota 2 и CS: GO) в сервисе Steam. Об этом 15 февраля сообщает издание PCGamer.

Сейчас в Valheim играют больше 367 тыс. человек, что является одним из самых крупных результатов для новинок Steam. Эксперты считают, что в ближайшие дни Valheim может стать «главным вирусным хитом» платформы.

Напомним, Valheim — это симулятор выживания от шведской студии Iron Gate. В нём геймеры изучают мир, вдохновлённый скандинавской мифологией и сталкиваются с различными опасностями.

Читайте ранее в этом сюжете: Популярную героиню Final Fantasy VII смогли добавить в Tekken 7

Читайте развитие сюжета: Видео: «Ведьмака» превратили в игру для консоли PlayStation 1