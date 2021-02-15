Мадрид, , 14:51 — REGNUM Испанская организация по оказанию помощи жертвам открылась в начале 2020 года, и ее проект помощи Repara также получил жалобы на сексуальные домогательства со стороны священников и духовенства в отношении 10 взрослых. Об этом пишет испанское издание El País.

Архиепархия Мадрида теперь может провести первую оценку жалоб на домогательства, которые она получила с того момента, как год назад она учредила организацию по оказанию помощи жертвам и запустила проект Repara, чтобы помогать пострадавшим. В результате она впервые признает восемь случаев сексуального насилия со стороны священников или духовенства в отношении несовершеннолетних, которые произошли несколько десятилетий назад и не придавались огласке до сих пор. Кроме того, она получила ещё десять жалоб на сексуальное насилие в отношении взрослых. Девять других священнослужителей были обвинены в физическом насилии, жестоком обращении или злоупотреблении властью. В 2018 году, когда El País впервые спросил 70 испанских епархий о том, сколько случаев жестокого обращения с детьми им известно, в Мадриде отказались отвечать на этот вопрос. Однако, как отметили в издании, что-то меняется, эта завеса тьмы и неизвестности становится чуть прозрачнее.

С учетом этих восьми человек, общее количество известных случаев жестокого обращения с детьми в Церкви в Испании в настоящее время составляет 231, с более чем 500 жертвами, согласно подсчету, который ведет El País, без упора на церковные и официальные данные. Епископальная Конференция Испании (CEE) отказалась раскрыть данные о том, сколько случаев ей известно, и провести расследование предыдущих случаев. После обязательного открытия управлений по оказанию помощи жертвам в каждой епархии, введенного Ватиканом в прошлом году, ее представитель три месяца назад заявил, что они получили «ноль или очень мало» жалоб. Центр в Мадриде, возглавляемый нынешним вице-президентом ЕКИ кардиналом Карлосом Осоро, является одним из тех, кто приложил максимум усилий для решения этой проблемы, с разработанным специальным проектом.

До сих пор единственный случай из прошлого, который был зарегистрирован в Мадриде, только в отношении епархиальных священников, а не религиозных орденов, касался священника Рафаэля Санс Ньето. В 2006 году он был приговорен к двум годам тюремного заключения за жестокое обращение с 12-летним мальчиком, и суд обязал епископство выплатить 30 тысяч евро в качестве дополнительной гражданской издержки. Дело было раскрыто в результате жалобы группы катехизаторов, которые обвинили тогдашнего архиепископа столицы Антонио Мария Руко Варела в оказании давления, чтобы дело не раскрылось.

Эта организация, которая была открыта с целью оказания помощи всем, кто пострадал от «любого вида жестокого обращения», как внутри, так и за пределами Церкви, также приняла 35 жертв, пострадавших от жестокого обращения в семье, и 13 — при других обстоятельствах. Из этой группы девять пострадавших на момент подачи жалобы были несовершеннолетними. В этих случаях епархия сообщила в прокуратуру «в соответствии с положениями Органического закона о правовой защите несовершеннолетних». «Взрослых всегда информируют о возможности подачи жалобы в гражданскую юрисдикцию», — поясняет представитель епископата.

Однако епископство не пожелало сообщать ни подробности этих случаев, ни места, где они произошли, ни имен восьми священнослужителей-педофилов «с целью защиты анонимности жертв». В нем уточняется, что только один принадлежит к епархии, и уже возбуждено каноническое расследование, а остальные семь являются членами религиозных орденов. Последние «большую часть времени» совершали преступления в школах и образовательных учреждениях. Жертвам, которым сейчас от 50 до 65 лет, на момент насилия было от 8 до 15 лет. «Некоторые разговаривают с Repara и паствой. Другим достаточно того, что мы верим, слушаем и просим прощения. То есть они не хотят сообщать или инициировать какие-либо процедуры в этом отношении» — поясняет представитель, добавляя, что некоторым были даны канонические советы. Некоторые жертвы обратились в организацию в поисках психологической помощи после того, как подали жалобу в другую епархию или другой орден, поскольку таковой у них не было, добавили источники Repara.

На вопрос о том, передал ли кардинал Осоро настоятелям общин полученные ими жалобы на их членов, епархия отвечает: «Есть жертвы, которых сопровождают, и, если они совершеннолетние, мы сообщаем о имеющихся у них правовых возможностях, но не нам подавать жалобу на другую церковь, когда речь идет не о несовершеннолетних». Однако motu proprio (норма, исходящая непосредственно от Папы Римского Франциска) «Vos estis lux mundi», являющаяся результатом саммита против домогательств в Ватикане два года назад, обязывает «безотлагательно» информировать компетентного руководителя каждой провинции или религиозной епархии, где произошло преступление.

С другой стороны, епархия также указывает, что на данный момент ни одна жертва не обращалась в организацию с намерением получить компенсацию, но поясняет, что, если случай возникнет в будущем, она будет изучать, как быть в этой ситуации. Если бы продолжался гражданский процесс, он бы соответствовал требованиям соответствующих властей, отмечают в издании. До сих пор, по словам епископства, наиболее востребованными услугами были психологическая помощь и выслушивание. Фактически, заявляет организация, в большинстве случаев, когда пострадавшее лицо было несовершеннолетним на момент подачи жалобы, в Repara были поданы гражданские иски с единственной целью получить поддержку такого рода. В течение 2020 года было проведено более 400 сеансов, посвященных как жертвам, так и десятку членов их семей. «Когда человек страдает, страдает семейная система; Поэтому иногда психологическая помощь оказывается и члену семьи, который в ней нуждается», — говорит епархиальный представитель.

Увеличение жалоб в период изоляции

Команда, координирующая жертв с Repara, утверждает, что заметила рост числа звонков от пострадавших. «Для многих это стало облегчением. В период карантина раны снова открылись, и призраки прошлого пробудились», — объясняет Лидия Троя, руководитель организации. Для них невозможность физически принять жертв была проблемой, хотя Троя говорит, что видеозвонки — это ресурс, с которым они уже были знакомы. Еще одна важная информация — это количество женщин, получивших помощь — 57 человек (сравнивая с мужчинами, которых 18 — число немалое). «Часто они долгие годы жили с непониманием со стороны своих собственных семей, самого общества, их окружения или самой церкви. Больше всего им нужно, чтобы мы это понимали. Они не ищут мести. Иногда они даже не называют нам имен преступников», — говорит Троя. В то же время Repara также запустила базовый учебный курс для священников и катехизаторов, среди прочего, с целью предотвращения и предоставления путей к решению этих ситуаций.