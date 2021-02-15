Бандар-Сери-Бегаван, , 14:50 — REGNUM В рамках мероприятия под названием «Глобальные культуры» жители Брунея посетили выставку индонезийской культуры, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Индонезийская культурная выставка направлена на содействие индонезийской культуре и распространение различных совместных мероприятий между индонезийской общиной и гражданами Брунея», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Брунее.

На выставке представлены экспонаты, видеозаписи, танцевальная одежда, типичных блюда, представляющие 34 провинции Индонезии.

Выставка отражает тесное сотрудничество и дружеские отношения, которые были установлены между двумя странами за последние 37 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Бали и компания Christian Dior подписали меморандум о взаимопонимании сроком на три года, который направлен на совместное продвижение индонезийской традиционной культуры.

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