Москва, , 14:50 — REGNUM Информация о покушении на одного из командиров Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 15 февраля в социальной сети Facebook.

«Изверги. Нелюди. Как таких земля носит? Вот, что делает славная Украина со своими людьми. И клоун-президент надеется, что люди за ним пойдут? Просто нет слов», — написала Марина Д.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены покушением на жизнь командира Народной милиции в ДНР. Они указали на то, что подобный подход указывает на участие Украины в организации подрыва.

«Это в стиле Киева. В лоб — кишка тонка. Только пакостить исподтишка и могут», — считает Катерина Т.

Некоторые комментаторы предположили, что покушение может являться частью крупной провокации с далеко идущими политическими последствиями.

«Это целенаправленная провокация, направленная на то, чтобы спровоцировать войска Донбасса на наступление с целью установления контроля над всей территорией региона. А Киеву это даст повод ввести режим военного положения и закрыть все оппозиционные каналы, которые ещё остались после закрытия трёх, принадлежащих Медведчуку, а также запретить партию ОПЗЖ Виктора Медведчука, ставшую главным политическим конкурентом Зеленского и его шоблы», — пишет Юрий А.

Нашлись и те пользователи, которые отметили, что тот путь, который выбрала украинская сторона для устранения военнослужащих ДНР, не принесёт им пользы, а скорее наоборот.

«В чём уязвимость подобных актов? Они провоцируют на симметричные ответные действия. Не буди лиха пока тихо! В выигрыши нет никого!», — поделилась своим мнением Сара Г.

Напомним, 15 февраля РИА Новости опубликовали материал со ссылкой на источник, согласно которому в автомобиле одного из командиров Народной милиции ДНР сработало взрывное устройство.