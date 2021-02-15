Уфа, 15 февраля 2021, 14:42 — REGNUM Сильные морозы ожидаются в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
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Сообщается, что ночью 16 февраля и ночью 17 февраля в республике ожидается понижение температуры воздуха до — 33 °C. На дорогах ожидается гололедица. Днем в эти дни столбик термометра может опуститься до — 25 °C.
Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила противопожарной безопасности, и не допускать переохлаждений.
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