Уфа, , 14:42 — REGNUM Сильные морозы ожидаются в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Мороз Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что ночью 16 февраля и ночью 17 февраля в республике ожидается понижение температуры воздуха до — 33 °C. На дорогах ожидается гололедица. Днем в эти дни столбик термометра может опуститься до — 25 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила противопожарной безопасности, и не допускать переохлаждений.

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