Вашингтон, , 14:30 — REGNUM Президент США Джо Байден обыграл свою внучку Наоми на аркадном автомате Mario Kart Arcade GP DX. Об этом 14 февраля сообщило издание Kotaku.

Джо Байден вместе со своей внучкой «сразились» в Mario Kart Arcade GP DX во время последнего уикенда в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. Девушка отметила, что президент «немного заржавел», но всё равно смог уйти с победой.

Напомним, Mario Kart Arcade GP DX — это аркадный гоночный игровой автомат. Он поступил в продажу в 2013 году.

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