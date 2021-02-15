Москва, , 14:30 — REGNUM Ролик о «дворце», якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину, оказался неправдивым, несмотря на рейтинги. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эдуард Мане. Мальчик, пускащий мыльные пузыри (фрагмент). 1869

«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой», — сказал Песков.

Он напомнил, что спустя некоторое время владелец здания нашелся, а также «появилась информация, что в этом доме происходит из первых уст, и о планах по коммерческому использованию этого объекта также было объявлено».

Песков подчеркнул, что всё это показало большинству населения, что снятый видеоролик является «полной чушью и враньём».

Пресс-секретарь российского лидера отметил также, что рейтинг Путина зиждется «на реальных делах, а не на подобных инсинуациях».