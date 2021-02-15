Москва, , 14:36 — REGNUM Заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что созданное «Газпромом» совместное предприятие уже более чем на 95% завершило трубопровод «Северный поток — 2», вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили свою точку зрения 15 февраля в социальной сети Facebook.

«Собаки лают, караван идёт», — поделился своим мнением Александр Ш.

Некоторые комментаторы считают, что, несмотря на «свет в конце тоннеля» и надежду на скорое завершение проекта, тем не менее, может случиться так, что финальный отрезок трубопровода может быть не построен из-за санкций.

«Северный поток — 2» заблокирует за 100 метров до финиша сама Германия», — считает Владимир Г.

Часть комментаторов выразила обеспокоенность по поводу того, что из-за реализации данного проекта в России может подскочить цена на газ.

«Вот только бы газ у нас не подорожал. Глянет Газпром: раз доходы стали выше, чем в Европе, надо и на газ цены поднимать», — написал Сергей С.

Отдельные пользователи призвали дождаться окончания строительства «Северного потока — 2» и посмотреть на реакцию со стороны Украины и США.

«К лету достроим. В 2025-м кончится контракт с Украиной. В общем, поживём — увидим», — пишет Юра Б.

Напомним, 14 февраля вице-премьер Александр Новак заявил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» о том, что созданное «Газпромом» совместное предприятие уже более чем на 95% реализовало трубопровод «Северный поток — 2».