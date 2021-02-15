Кунгур, Пермский край, , 14:27 — REGNUM В Кунгуре Пермского края, в школе села Плеханово, возникла проблема с отоплением. Дети вынуждены находиться в классах в куртках из-за того, что в кабинетах холодно. Об этом в соцсети проинформировала педагог образовательного учреждения, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Радиатор центрального отопления SimonP

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина власти Кунгурского городского округа взяли на контроль проблему с отоплением. В настоящее время местные власти вместе с коммунальными службами разбираются с возникшей ситуацией.

Стоит отметить, в школе числится 300 учеников 5—11-го классов. Напомним, февраль, согласно метеопрогнозу, будет аномально холодным. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, предстоящая неделя (15—21 февраля) ожидается особенно холодной на северо-западе Пермского края (ниже нормы на 10°С), на юге отклонение от нормы составит 5—6°С. Температура воздуха на неделе опустится до — 35 °C (в ночь на 20 февраля).