Воронеж, , 14:25 — REGNUM Получивший общероссийскую известность арт-объект «Алёнушка», ранее установленный в Нововоронеже, но демонтированный после жалоб жителей, продан на аукционе за 2,6 млн рублей. Данные публикованы на сайте Российского аукционного дома.

Всего к торгам, состоявшимся 15 февраля, были допущены четыре участника. Начальная цена составила 1 млн рублей, аукционный шаг — 50 тыс. рублей. Итоговая цена, по которой продана «Алёнушка», составила 2,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, арт-объект «Алёнушка» установили в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, а уже 21 декабря демонтировали из-за возмущения жителей, который сочли «Алёнушку» «страшной». Всего за пару дней памятник получил общероссийскую известность, став мемом. Сам арт-объект, на который после демонтажа поступили десятки заявок из разных городов, решили продать. Власти Воронежа также провели опрос жителей о том, хотели бы они видеть памятник в городе, однако большинство горожан высказались отрицательно. Новую фигуру «Алёнушки» в классическом стиле Нововоронежу пообещали установить в июне.

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