Москва, , 14:24 — REGNUM В Кремле высоко оценивают эффективность правоохранителей во время несогласованных акций оппозиции. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка, это первое. А что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон, вчера все было спокойно», — сказал Песков.

По его словам, в ходе состоявшихся накануне флешмобов оппозиции с зажиганием фонариков «движению никто не мешал, особо не собирался», а следовательно, не нарушал законодательства страны: «Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно, может быть, кто-то влюблен, кто-то, может, против чего-то протестовал, кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать».

Песков ещё раз подчеркнул важность того факта, что участники акции не нарушали закон, вследствие чего всё было спокойно: «А почему было не три, а два человека — это не ко мне вопрос».