Мурманск, , 14:24 — REGNUM В Мурманской области более 64 тысяч пациентов с симптомами ОРВИ бесплатно получили противовирусные препараты. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

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«50 250 пациентов обеспечены лекарствами за счет средств областного бюджета, 14 533 — за счет средств федерального бюджета», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Мурманской области бесплатные противовирусные лекарства начали выдавать в июле 2020 года на фоне роста заболеваемости COVID-19.