Оттава, , 14:21 — REGNUM Разработчики из студии Behaviour Interactive пообещали изменить интерфейс игры Dead by Daylight после многочисленных жалоб со стороны геймеров. Об этом 14 февраля сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/DeadByBHVR/status/1360284634274291712

Создатели игры также опубликовали скриншот с изображением новой версии интерфейса, которая всё ещё находится в работе. Для удобства геймеров они передвинули список персонажей и информацию о количестве заведённых генераторов.

Напомним, в последнем крупном обновлении для Dead by Daylight разработчики из Behaviour Interactive изменили пользовательский интерфейс, чем сильно разозлили геймеров. По словам игроков, следить за ходом игры стало неудобно, так как блоки с полезной информацией теперь находятся в разных частях экрана.

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