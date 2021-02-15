Белгород, , 14:20 — REGNUM 149 носителей коронавируса выявлены в Белгородской области 15 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 20 пациентов, зарегистрировано четыре летальных исхода.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 29 тыс. 908 случаев заражения коронавирусом. В стационарах находятся 1044 человека, в том числе 47 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3458 жителя региона, на самоизоляции 11 тыс. 818 граждан. Выздоровели 24 тыс. 958 человек, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 448 пациентов.

За минувшие сутки на вакцинацию было подано 20 тыс. 669 заявок, всего от добровольцев поступило 78 тыс. 861 заявление. Закончил иммунизацию 6601 человек, получили первый компонент вакцины 46 тыс. 713 граждан.