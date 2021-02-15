Москва, , 14:22 — REGNUM Победа сборной России по хоккею над командой из Чехии, в результате которой она досрочно выиграла общий зачёт, вызвала шквал комментариев в интернете. Пользователи поделились своими впечатлениями 15 февраля в социальной сети Facebook.

«Молодцы! Поздравляю!», — написал Валерий Я.

Многие пользователи отметили, что игра оказалась невероятно напряжённой и зрители болели за свою команду до самого конца. Они надеются увидеть такую же насыщенную борьбу российской команды и во время чемпионата мира.

«Не игра была, а одни нервы. Браво! Теперь ждём победу на чемпионате мира!», — поделилась Катерина Т.

Некоторые комментаторы предположили, в чём оказалось преимущество Сборной России над командой из Чехии. По их видению, чехам просто не хватило «воли к победе».

«Чехи играли хорошо, но воли к победе в 3 периоде не хватило. Наши — лучшие!», — пишет Александр Т.

Нашлись и те пользователи, кто пришёл к мнению, что Чехия вскоре постарается отыграться за спортивные неудачи на «политическом поле».

«Знай наших! Вчера выиграли у шведов, так они сегодня выступили против «Северного потока — 2». Что завтра скажут чехи?», — задаётся вопросом Юра Б.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля сборная России по хоккею обыграла команду Чехии, продлив рекордную победную серию в Евротуре и досрочно выиграв общий зачет.