Владивосток, , 14:19 — REGNUM Режим повышенной готовности введен на территории Владивостока с 19:00 (12:00 мск) 15 февраля по 18 февраля из-за прохождения в Приморском крае циклона. Соответствующее постановление 15 февраля подписал глава города Олег Гуменюк.

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«Ввести на территории Владивостокского городского округа режим повышенной готовности для органов управления и сил Владивостокского городского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, задействованных в мероприятиях по предупреждению возможной чрезвычайной ситуации на территории Владивостокского городского округа, с 19:00 15.02.2021 по 18.02.2021», — говорится в постановлении.

Также указывается, что такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий, прогнозируемыми осадками в виде снега и сильным порывистым ветром.

Кроме того, уточняется, что в режим повышенной готовности приведены все службы жизнеобеспечения города, включая теплосети, водоканал и энергетиков, а на предприятиях созданы аварийные бригады на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и их оперативной ликвидации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье в ночь на 15 февраля пришёл циклон, который смещается над Японским морем.