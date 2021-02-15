Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Цены на продукты питания в минимаркетах в России выросли за год на 5,4%. Больше всего подорожали растительное масло, мука, майонез и гречка, говорится в отчете аналитиков IT-компании «Эвотор».

Продуктовый индекс в РФ IT-компания «Эвотор»

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По данным продуктового индекса, разработанного специалистами на основе фактических данных о покупках в несетевой торговле в России, с января 2020 года по январь 2021 года цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%.

«В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года цены в традиционной торговле выросли на 0,4%. Год назад цены в январе по сравнению с декабрем, напротив, снизились на 0,4%», — говорится в сообщении компании.

Наибольший рост цен отмечен на определенные продукты, например, растительное масло (+47% в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года), консервированные овощи (+23%), майонез (+18%), мука пшеничная (+17%), гречка (+14%). Вместе с тем небольшое снижение цен зафиксировано на минеральную воду (-2%).

Отметим, что при расчете продуктового индекса компания использует 187 товарных наименований (SKU) из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий. При разработке методологии индекса аналитики проанализировали в общей сложности поведение более 3 млн SKU и их продажи в более чем 700 тысячах торговых точках по всей России.