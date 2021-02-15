Пенза, , 14:30 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 15 февраля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составляет 53%. За сутки инфекцию выявили у 204 человек, 20 из которых — несовершеннолетние. Возраст детей от 0 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Лидирует по числу зарегистрированных инфицированных за сутки снова Пенза — 155 человек. Еще 16 заболевших — в Пензенском районе, в Шемышейском — 10 человек.

В настоящее время под наблюдением врачей остаются 8 669 человек, сняли с коронавирусного учета 80 723 пензенца. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 691 933 человек, провели более 735 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 15 февраля всего выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 29 364 пациента или свыше 81,8% от общего числа заболевших. За сутки побороли болезнь 200 человек.

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