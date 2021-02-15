Исламабад, , 14:02 — REGNUM Власти Пакистана заинтересованы в запуске производства вакцины от COVID-19 «Спутник V» в стране, заявил пакистанский министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши.

«Спутник V» в Иране (сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com

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«Мы стремимся к привлечению инвестиций в Пакистан, и при возможности производить вакцину «Спутник V» в Пакистане мы были бы более чем рады осуществить это», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число стран, зарегистрировавших «Спутник V», достигло 26. Вакцина получила регистрацию в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Казахстане, Монголии и Бахрейне, а также Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

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