Михайловка, Волгоградская область, , 14:12 — REGNUM Виновным в злоупотреблении должностными полномочиями признан глава городского округа Михайловка Волгоградской области Сергей Фомин. Чиновник «закрыл» глаза на то, что местный предприниматель не исполняет условия договора аренды муниципального земельного участка, сообщили ИА REGNUM 15 февраля в объединённой пресс-службе судов региона.

Уголовное дело в отношении Сергея Фомина было возбуждено по материалам УФСБ России по Волгоградской области. Суд установил, что глава города, зная о нарушении договора на аренду местным бизнесменом, не предпринял мер к расторжению контракта. Таким образом, он создал условия, «препятствующие взысканию с недобросовестного арендатора денежных средств в качестве неосновательного обогащения». Чиновник признал свою вину. Михайловский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно, с лишением на такой же срок права занимать должности на госслужбе. Приговор ещё не ступил в законную силу и может быть обжалован.

Сергей Фомин назначен главой городского округа город Михайловка решением Михайловской городской Думы в октябре 2017 года.